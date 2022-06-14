Москва, 14 июня, 2022, 07:30 — ИА Регнум. В столице в очередной раз пройдет конкурс «Московская реставрация». Об этом 14 июня сообщила заместитель мэра города Наталья Сергунина.

Иван Шилов ИА REGNUM Москва

В мероприятии смогут принять участие архитекторы, мастерские, инженерные и производственные организации, собственники и арендаторы городских объектов культурного наследия. Победителей выберут в следующих номинациях: «За лучший проект реставрации или лучший проект приспособления к современному использованию», «За высокое качество ремонтно-реставрационных работ», «За лучшую организацию ремонтно-реставрационных работ», «За научно-исследовательскую работу или научно-методическое руководство».

«Эксперты определят лучшие объекты реставрации и отдельно отметят специалистов — тех, кто помогает сохранять памятники архитектуры. В прошлом году награды получили Дом культуры «ГЭС-2», павильон «Металлургия» на ВДНХ и другие», — сказала Сергунина.