Токио, 14 июня, 2022, 07:24 — ИА Регнум. Capcom анонсировала золотое издание Resident Evil: Village, в рамках которого игра получит загружаемое дополнение (DLC) Resident Evil Village: Shadows of Rose. Об этом компания сообщила 14 июня во время онлайн-трансляции.

Resident Evil Village

Вместе с DLC разработчики добавят в Resident Evil: Village набор контента под названием Mercenaries, который, помимо прочего, позволит геймерам включить в игре режим от третьего лица. Таким образом, они смогут увидеть со стороны продвигающегося по сюжету Итана Уинтерса. Стоит отметить, что в DLC Shadows of Rose будет присутствовать только режим от третьего лица (в оригинальной игре изначально был только режим от первого лица), в центре повествования сюжетного дополнения будет находиться Розмари — дочь Итана и Мии Уинтерс.

Напомним, релиз Resident Evil Village состоялся 2 мая 2021 года. Ранее Capcom сообщила, что по состоянию на 31 марта 2022 года в мире было продано более 6,1 млн копий игры.