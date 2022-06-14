Чита, , 07:21 — REGNUM Прокуратура Забайкалья 14 июня известила о вынесении приговора по нашумевшему уголовному делу о получении теперь уже бывшим заместителем начальника федерального казенного учреждения «Управление федеральных автомобильных дорог на территории Забайкальского края Федерального дорожного агентства» взяток на сумму более 166 млн рублей.

Взятка Дарья Антонова © ИА REGNUM

Следствием и судом установлено, что с сентября 2011 г. по июль 2018 г. чиновник на систематической основе получал от представителей коммерческих организаций, занимающихся содержанием и обустройством автомобильных дорог федерального значения, в качестве взяток деньги, ценные бумаги, услуги имущественного характера в виде оплаты договоров купли-продажи недвижимого имущества в г. Сочи, оформленных на его близких родственников.

Кроме того, незадолго до своего увольнения в сентябре 2018 г. злоумышленник под угрозой негативных для предпринимателей последствий заставил передать ему долю в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Обустройство», занимающегося дорожной деятельностью.

Общая сумма полученных взяток превысила 166 млн рублей.

Часть полученных в качестве взятки ценных бумаг на общую сумму 29 млн рублей он легализовал путем совершения сделки по приобретению магазина «Темп», расположенного в Центральном районе г. Читы.

Суд признал бывшего чиновника виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет в исправительной колонии строго режима и штрафом в сумме 120 млн рублей. В соответствии с приговором недвижимое имущество обвиняемого в Сочи и ½ доли магазина «Темп» конфискованы в доход государства. Кроме того, в доход государства конфискованы денежные средства обвиняемого в размере, эквивалентном предмету взятки, в сумме более 153 млн рублей.

Этим же приговором по одному из эпизодов передачи и получения взятки в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере), признан виновным бывший генеральный директор ООО «Обустройство». Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет в исправительной колонии строгого режима и со штрафом в сумме 96,6 млн рублей.

Арест на другое имущество фигурантов сохранен до полного исполнения ими наказания в виде штрафа и иных имущественных взысканий. Обвинительное заключение по уголовному делу утвердил прокурор Забайкальского края Максим Ершов. Приговор в законную силу не вступил.

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