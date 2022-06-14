Чита, 14 июня, 2022, 07:21 — ИА Регнум. Прокуратура Забайкалья 14 июня известила о вынесении приговора по нашумевшему уголовному делу о получении теперь уже бывшим заместителем начальника федерального казенного учреждения «Управление федеральных автомобильных дорог на территории Забайкальского края Федерального дорожного агентства» взяток на сумму более 166 млн рублей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

Следствием и судом установлено, что с сентября 2011 г. по июль 2018 г. чиновник на систематической основе получал от представителей коммерческих организаций, занимающихся содержанием и обустройством автомобильных дорог федерального значения, в качестве взяток деньги, ценные бумаги, услуги имущественного характера в виде оплаты договоров купли-продажи недвижимого имущества в г. Сочи, оформленных на его близких родственников.

Кроме того, незадолго до своего увольнения в сентябре 2018 г. злоумышленник под угрозой негативных для предпринимателей последствий заставил передать ему долю в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Обустройство», занимающегося дорожной деятельностью.

Общая сумма полученных взяток превысила 166 млн рублей.

Часть полученных в качестве взятки ценных бумаг на общую сумму 29 млн рублей он легализовал путем совершения сделки по приобретению магазина «Темп», расположенного в Центральном районе г. Читы.

Суд признал бывшего чиновника виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет в исправительной колонии строго режима и штрафом в сумме 120 млн рублей. В соответствии с приговором недвижимое имущество обвиняемого в Сочи и ½ доли магазина «Темп» конфискованы в доход государства. Кроме того, в доход государства конфискованы денежные средства обвиняемого в размере, эквивалентном предмету взятки, в сумме более 153 млн рублей.

Этим же приговором по одному из эпизодов передачи и получения взятки в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере), признан виновным бывший генеральный директор ООО «Обустройство». Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет в исправительной колонии строгого режима и со штрафом в сумме 96,6 млн рублей.

Арест на другое имущество фигурантов сохранен до полного исполнения ими наказания в виде штрафа и иных имущественных взысканий. Обвинительное заключение по уголовному делу утвердил прокурор Забайкальского края Максим Ершов. Приговор в законную силу не вступил.

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