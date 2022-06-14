Ростов-на-Дону, 14 июня, 2022, 07:14 — ИА Регнум. В Ростовской области 14 июня будет жарко. Особое внимание жителей Дона обращают на чрезвычайную пожарную опасность, которая сохранится в ряде территорий. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Жара

Согласно прогнозу синоптиков, существенных осадков в Ростовской области в течение дня не ожидается. Порывы ветра местами будут достигать 12-14 метров в секунду. В дневные часы температура воздуха составит +28…33 градусов, по югу и востоку жара достигнет +37 градусов.

Чрезвычайная пожароопасность (V класс) охватит около 30 муниципальных образований. Наиболее высоким риск возникновения пожаров будет в центральных, южных, юго-восточных, местами в северо-западных районах и Приазовье, в том числе в Ростове-на-Дону. В ряде других районов сохранится высокая пожароопасность (IV класс).