Чугуевский район, Приморский край, , 07:12 — REGNUM Творог и сметана, сделанные в молокозаводом «Усадьба» в Чугуевском районе Приморского края, оказались некачественными. В пробах эксперты обнаружили жиры растительного происхождения, сообщило 14 июня РИА VladNews.

Творог SKopp

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В продукции молокозавода также не соответствовало требованиям соотношение метиловых эфиров жирных кислот, что также свидетельствует о добавлении растительных масел.

Творог и сметана Чугуевского молокозавода признаны несоответствующим требованиям ГОСТ, регламентам «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности молока и молочной продукции».

Молочную продукцию поставляли в бюджетные учреждения региона. Ведомства, закупавшие её, проинформированы о нарушениях.

Как сообщало ИА REGNUM, по результатам проверок в Нижегородской области анализ 37,5% проб молочной продукции показал её низкое качество, в 13% — был выявлен фальсификат.