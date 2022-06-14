Чита, 14 июня, 2022, 07:07 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае улучшилась. Как сообщает оперативный штаб 14 июня 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 169 124 (+13 за минувшие сутки).

Павел Соболев ИА REGNUM Коронавирус

Вместе с тем 166 291 пациент (+4 за сутки) вылечен и снят с меднаблюдения.

Общее число жертв уже составляет 2681 человек (0 за сутки). В моногоспиталях Забайкалья проходят лечение пациенты с разной степенью тяжести новой коронавирусной инфекции, из них 21 человек находится в тяжелом состоянии (+1 за сутки), ни один не подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Читайте также: В Забайкалье за сутки не случилось новых смертей от COVID-19