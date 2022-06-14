Элиста, , 06:58 — REGNUM В Калмыкии в первой половине дня 14 июня задержатся ливни с грозой и градом. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.

Дождь Екатерина Булатова © ИА REGNUM

Об ухудшении погодных условий в степной республике синоптики предупредили ещё 12 июня. Дождливо и ветрено в Калмыкии было уже 13 июня. Осадки сопровождает сильный ветер, порывы которого достигают 20-23 метров в секунду. Погода прояснится во второй половине дня 14 июня.

Непогода может спровоцировать подтопление пониженных участков, гибель сельхозкультур и плодовых деревьев деревьев, а также нарушить работу объектов ЖКХ.