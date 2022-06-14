Вашингтон, , 06:49 — REGNUM Направлять $1,5 млрд ежемесячно на поддержку непрерывной работы правительства Украины готовы власти США. Об этом 13 июня заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дерек Хоган на конференции в Центре имени Вудро Вильсона в Вашингтоне.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Чиновник указал, что в плане помощи Киеву Вашингтон должен мыслить в среднесрочной и долгосрочной перспективах. Касательно среднесрочных перспектив США нужно сосредоточить усилия на поддержке непрерывной работы правительства Украины. По словам Хоган, на эти цели уже выделен миллиард долларов и будет выделяться ещё $1,5 млрд в месяц в течение следующих четырёх-пяти месяцев.

Хоган уточнил, что всего Киеву было выделено Вашингтоном с начала российской спецоперации около $53,6 млрд на помощь, в том числе военную. Чиновник отметил, что в США наблюдается мощная поддержка усилий на Украине и в регионе в целом как демократами, так и республиканцами.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в США ряд чиновников опасается в возможности расхищения финансовой и военной помощи, оказанной Украине без должного надзора со стороны США и НАТО.

Читайте ранее в этом сюжете: В США возникли опасения в расхищении Киевом полученной помощи