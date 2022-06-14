Магадан, 14 июня 2022, 06:49 — REGNUM Границы Магаданского морского порта будут расширены. Соответствующее постановление утверждено правительством РФ, сообщается на сайте федерального государственного органа.
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Частью порта станут дополнительные территории. Ожидается, что это поможет развивать мощности морских ворот Магаданской области и создавать на территории порта новые предприятия. В порту планируется построить рыбопромышленные кластер, где будут производить полуфабрикаты и готовую продукцию из рыбы.
«Также здесь будет создана современная инфраструктура для обслуживания судов и перевалки грузов. Всё это будет способствовать развитию экономики региона и рыбопромышленной отрасли в целом», — отмечается на сайте правительства РФ.
Как сообщало ИА REGNUM, в Магадане строят завод по производству капсулированного рыбного жира насыщенного Омега-3. Проект группы компаний «Морской волк» реализуется в районе причалов портофлота Магаданского морского порта.