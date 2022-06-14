14 июня 2022 | Время чтения 1 мин

Татьяна Иващенко, , 07:33 — REGNUM Продолжаются интенсивные обстрелы населённых пунктов Донбасса со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ничего не вижу Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина, представители ВСУ, которые используют запрещенные методы ведения войны, перешли все грани. Для противодействия обстрелам населённых пунктов власти ДНР запросили у России дополнительные союзнические силы.

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Тем временем в соцсетях обсуждают обстрел силами ВСУ роддома в Донецке. Рожениц пришлось эвакуировать в подвал. Отмечается, что жертв удалось избежать благодаря оперативным действиям сотрудников республиканского центра охраны материнства и детства.

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«Как в 44-м и 45-м нацики при отходе от бессилия по городам лупили», — сравнил ВСУ с фашистами Константин, подписчик новостного телеграм-канала.

«Сволочи, самые настоящие ублюдки», — охарактеризовала ВСУ Полина.

Обстрел Донецка со стороны ВСУ 13.06.2022 (с) Представительство ДНР в СЦКК Обстрел Донецка со стороны ВСУ 13.06.2022 (с) Представительство ДНР в СЦКК

«Интересно, Максим Галкин это выложит в инсту себе?» — задаётся вопросом пользователь с ником Операция Z Rus.

«Снимайте всё. Это правительство украинское должно сидеть в полном составе. Должны быть доказательства на каждый их шаг», — отметила Элина.

«Почему молчит либеральё?!» — недоумевает G.

«Где стенания Запада по поводу обстрела донецкого роддома? Это опять другое? *** двуличные», — возмущён Иван J.

«И где ООН? Такая благородная Европа? Плевать они хотят на людей», — комментирует М.

«А как в Европе орали, когда им постановку показали из пустого роддома в Мариуполе. А тут молчат», — отметил Ваха Р.

Обстрел Донецка со стороны ВСУ 13.06.2022 (с) Представительство ДНР в СЦКК

Давлат А. считает, что Украина должна сложить оружие, если хочет выйти из конфликта, как можно скорее.

Рафик З. подчеркнул, что люди бегут с Украины, потому что «их президент Зеленский не может обеспечить мирную жизнь».

«Зеленский — заложник политики США, направленной на ослабление России», — убеждена Олеся З.

«И после этого украинские власти продолжают что-то вякать про геноцид со стороны России? Уничтожают свой же народ, отвратительное правительство», — пишет Полина.