Пекин, 14 июня, 2022, 06:45 — ИА Регнум. Инвестиции Китая в новые проекты по охране водных ресурсов составили 414,4 млрд юаней (около $61,86 млрд) за первые пять месяцев года, сообщил замминистра водных ресурсов Вэй Шаньчжун, передает агентство Синьхуа.

Río Amarillo Хуанхэ в среднем течении, город Ланьчжоу

По словам Вэя, ожидается, что в этом году Китай завершит инвестиции в строительство водоохранных сооружений на сумму более 800 млрд юаней. С января по май в стране было инициировано 10 644 новых проекта по охране водных ресурсов, в том числе 609 проектов с инвестициями более 100 млн юаней каждый.

Эти проекты будут построены для таких целей, как отвод воды из крупных рек в регионы, подверженные нехватке воды, экологическое восстановление рек, борьба с наводнениями, орошение и безопасное водоснабжение сельских жителей. В течение первых пяти месяцев в общей сложности было укреплено 3500 водохранилищ с потенциальными рисками, а на более чем 2300 километрах малых и средних рек была проведена очистка окружающей среды, добавил Вэй.

В прошлом месяце Китай обнародовал пакет подробных политических мер для дальнейшей стабилизации экономики, улучшения координации борьбы с эпидемией и экономического развития, включая ускорение некоторых утвержденных проектов по охране водных ресурсов и ускорение инвестиций в транспортную инфраструктуру.