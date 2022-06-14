Челябинск, 14 июня, 2022, 06:44 — ИА Регнум. В аэропорту Челябинска 13 июня силовики задержали гендиректора одной из компаний Елену С. Об этом пишут СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

(сс) luctheo Наручники

По данным изданий, задержание произошло в рамках уголовного дела о махинациях с томографами. Размер ущерба мог составить порядка 63 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее под уголовной статьёй оказался замминистра здравоохранения региона Александр Кузнецов. Ему вменили злоупотребление полномочиями.