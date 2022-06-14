Новосибирск, 14 июня, 2022, 06:39 — ИА Регнум. В Новосибирской области с начала эпидемического сезона в медицинские организации из-за укусов клещей обратились 8362 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

John Tann Клещ

«В том числе за неделю с 1 по 7 июня к медикам обратились 1539 человек, — уточнили в ведомстве. — Наибольшее число укусов клещей было зарегистрировано на территории Новосибирского (433), Искитимского (129) и Мошковского (122) районов области; в Новосибирске — в Советском (70), Заельцовском (64) и Первомайском (38) районах».

С подозрением на клещевой энцефалит госпитализировано всего 177 человек.