Москва, , 06:39 — REGNUM Сахарный завод из Курской области обратился с финансовыми претензиями к Министерству обороны России. Арбитраж Москвы пока не принял соответствующий иск к производству, дело сформировано только в судебной базе, передаёт ИА REGNUM.

Министерство обороны Дарья Антонова © ИА REGNUM

Иск от ООО «Теткинский сахарный завод» был подан 10 июня 2022 года. Сумма требования составила 74 669 835,15 рубля. Детали ещё не известны.

Завод учрежден в 2009 году, в собственности — АО «Моснефтегазстройкомплект». По открытым данным, предприятие было поставщиком по четырем госконтрактам, но ни в одном заказчиком не числится Минобороны РФ. Ранее стороны в судебных спорах также не фигурировали.

Тем временем министерство также активно судится с должниками. Среди последних крупных исков можно отметить спор с ООО «Агротэк-ТМ» (на более чем 46 млн рублей), белгородским АО «Научно-производственное предприятие «Спец-Радио» (на 12 млн рублей).