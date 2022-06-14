Москва, 14 июня, 2022, 06:39 — ИА Регнум. Сахарный завод из Курской области обратился с финансовыми претензиями к Министерству обороны России. Арбитраж Москвы пока не принял соответствующий иск к производству, дело сформировано только в судебной базе, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны

Иск от ООО «Теткинский сахарный завод» был подан 10 июня 2022 года. Сумма требования составила 74 669 835,15 рубля. Детали ещё не известны.

Завод учрежден в 2009 году, в собственности — АО «Моснефтегазстройкомплект». По открытым данным, предприятие было поставщиком по четырем госконтрактам, но ни в одном заказчиком не числится Минобороны РФ. Ранее стороны в судебных спорах также не фигурировали.

Тем временем министерство также активно судится с должниками. Среди последних крупных исков можно отметить спор с ООО «Агротэк-ТМ» (на более чем 46 млн рублей), белгородским АО «Научно-производственное предприятие «Спец-Радио» (на 12 млн рублей).