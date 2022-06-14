Вашингтон, , 06:30 — REGNUM Операции по долговым обязательствам России приостановили крупнейшие американские банки JPMorgan Chase и Goldman Sachs. Об этом 13 июня сообщило агентство Bloomberg.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

Уточняется, что ещё в начале июня оба банка вели деятельность по торговле российским госдолгом с заинтересованными покупателями, но после указания минфина США все операции в данной сфере были приостановлены.

«В соответствии с обновлённым руководством управления по контролю над иностранными активами (OFAC) министерства финансов США и сворачиванием Goldman Sachs связанной с Россией деятельности, компания больше не будет проводить определённые операции по формированию активности рынка в отношении российских юридических лиц», — сказано в заявлении руководства банка Goldman Sachs.

Отмечается, что ужесточение контроля за финансовыми операциями по госдолгу России стало неожиданностью для участников рынка. Теперь минфин США наложил запрет для участников американского рынка на приобретение как новых, так и уже выпущенных долговых и эмиссионных ценных бумаг госдолга России.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что решение Вашингтона не продлевать лицензию на разрешение обслуживание гособлигаций России в долларах способствовало повышению риска по этим бумагам, но благодаря условиям выпуска этих ценных бумаг у российской стороны есть способ избежать дефолта.

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