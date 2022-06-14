Нижний Тагил, Свердловская область, 14 июня, 2022, 06:20 — ИА Регнум. В Нижнем Тагиле Свердловской области сотрудники полиции поймали гражданина, подозреваемого в серии мошенничеств в отношении пожилых людей. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь областного главка МВД Валерий Горелых.

Будьте бдительны! Мошенники атакуют!

В конце мая случаи противоправных действий участились. Неизвестные похищали деньги пенсионеров под предлогом невозбуждения уголовного дела в отношении их родственников, якобы спровоцировавших ДТП.

Одним из подозреваемых оказался 29-летний местный житель, ранее судимый за разбой, грабёж и умышленное причинение вреда здоровью. Ему вменили восемь таких преступных эпизодов. Вину он признал. Возбуждены уголовные дела по фактам мошенничества, совершённого по предварительному сговору группой лиц.