Хабаровск, , 06:18 — REGNUM От горячего водоснабжения отключены порядка 40% домов в столице Хабаровского края, под ограничения попали четыре района города. В Хабаровске проходит плановый ремонт ТЭЦ-3, сообщило 14 июня ИА «Хабаровский край сегодня».

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Отключение продлится до 26 июня. На ТЭЦ будут ремонтировать трубопроводы, бак для воды и другое оборудование.

«Объём работ масштабный и возможны они только в условиях остановки оборудования, что влечёт временное ограничение подачи горячего водоснабжения. Но эти работы позволяют в холодное время года гарантировать потребителям надёжное и бесперебойное теплоснабжение», — отметил директор Хабаровской ТЭЦ-3 Александр Лыспак.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв утвердил на 2022 год перечень мероприятий по капремонту коммунальных объектов, находящихся в муниципальной собственности. В список в том числе попали объекты ЖКХ в 18 муниципалитетах.