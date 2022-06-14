Хабаровск, 14 июня 2022, 06:18 — REGNUM От горячего водоснабжения отключены порядка 40% домов в столице Хабаровского края, под ограничения попали четыре района города. В Хабаровске проходит плановый ремонт ТЭЦ-3, сообщило 14 июня ИА «Хабаровский край сегодня».
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Отключение продлится до 26 июня. На ТЭЦ будут ремонтировать трубопроводы, бак для воды и другое оборудование.
Как сообщало ИА REGNUM, в марте губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв утвердил на 2022 год перечень мероприятий по капремонту коммунальных объектов, находящихся в муниципальной собственности. В список в том числе попали объекты ЖКХ в 18 муниципалитетах.