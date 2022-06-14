Село Таштып, Хакасия, 14 июня, 2022, 06:10 — ИА Регнум. В селе Таштып 11 июня со всеми почестями простились с военнослужащим Аймиром Миягашевым, геройски погибшим при исполнении воинского долга в ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Хакасии.

r-19.ru Прощание с военнослужащим из Хакасии Аймиром Миягашевым, погибшим на Украине.

Аймир Миягашев родился в селе Таштып Таштыпского района. Служил в рядах Российской армии по контракту. Был старшим радистом-разведчиком группы корреспондентской связи роты связи войсковой части Хабаровского края. Имеет награды.

Гвардии ефрейтор Миягашев погиб 27 мая в возрасте 26 лет. Удостоен государственной награды посмертно.

Церемония прощания, траурный митинг и гражданская панихида прошли в РДК им. А. И. Кыжинаева в Таштыпе. Власти региона выразили соболезнования родным и близким военнослужащего.

«Аймир погиб как герой. Он пожертвовал своей жизнью ради защиты боевых товарищей», — подчеркнул глава Хакасии Валентин Коновалов.

Добавим, Коновалов заверил, что семье погибшего военнослужащего будет оказана вся необходимая помощь.