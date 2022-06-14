Благовещенск, 14 июня, 2022, 06:03 — ИА Регнум. Поступили сообщения о заложенных взрывных устройствах в зданиях судов Свободного и Благовещенска в Амурской области. Людей эвакуировали, сообщил 14 июня телеграм-канал «ТЕЛЕПОРТ. РФ».

Александр Погожев ИА REGNUM Взрывной волной в жилом доме выбиты окна, двери, повреждены несколько автомобилей.

Читайте также: В столице Приамурья «заминировали» образовательные учреждения

Суды Свободного уже проверены, взрывные устройства не обнаружены. Сотрудники учреждений вернулись к своей работе.

В Благовещенске возле зданий судов перекрыта дорога. Помещения проверяются спецслужбами.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июня в Благовещенске в День города поступили сообщения о заложенных взрывных устройствах в десяти школах и шести детских садах. В том числе были «заминированы» учреждения, где на этот день назначено проведение ЕГЭ по математике.