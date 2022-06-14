Новосибирск, 14 июня, 2022, 06:03 — ИА Регнум. В Новосибирской области сегодня, 14 июня, местами сохранится высокая пожароопасность (четвёртого класса). Об этом сообщил Западно-Сибирский гидрометцентр.

Погода

В городе Новосибирске в первой половине дня ожидается погода без существенных осадков, ветер юго-западный 6-11 м/с, температура воздуха +26… +28 °C.

На территории региона прогнозируются местами кратковременные дожди, грозы; ветер южный 3-8 м/с, местами порывы до 18 м/с; температура воздуха днём +26…+31 °C, местами +20…+25 °C.