Вашингтон, , 05:59 — REGNUM Жалобу в ООН на правительство России подал американский студент Тревор Рид, которого освободили из тюрьмы в обмен на российского лётчика Константина Ярошенко. Об этом 13 июня сообщил представитель Рида Джонатан Фрэнкс в своём Twitter.

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«Техасский морской пехотинец Тревор Рид направил петицию к Рабочей группе ООН по произвольным задержаниям, чтобы начать процесс привлечения к ответственности российского правительства за его неправомерное содержание под стражей», — написал Фрэнкс на своей странице.

Кроме того, представитель Рида указал, что в петиции оговаривается взыскание компенсации с российского правительства. Также в тексте документа отмечается, что арест Рида был попыткой оказать давление на власти США с целью освобождения ими содержащихся под стражей в американских тюрьмах российских граждан.

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