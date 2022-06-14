Омск, 14 июня, 2022, 05:56 — ИА Регнум. В Омской области днём 14 июня ожидается +20…+25 °С, местами до +15 °С. Об этом ИА REGNUM сообщили в Обь-Иртышском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Дождь

Прогнозируется кратковременный дождь, местами гроза, возможен град.

Ветер северо-западный 7-12 м/с, в отдельных районах порывы до 18 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области в ближайшие дни возможна жаркая погода.

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