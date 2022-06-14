Петропавловск-Камчатский, , 05:52 — REGNUM Завершено расследование уголовного дела, возбуждённого в отношении главного бухгалтера Камчатской краевой больницы. По версии следствия, её действия нанесли медучреждению более 7 млн рублей ущерба, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 июня в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Денежные махинации Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

Читайте также: На Камчатке осудят экс-сотрудника Казначейства за взятки и мошенничество

Уголовное дело в отношении главного бухгалтера возбуждено по статьям 159 и 292 УК РФ (хищения чужого имущества путём обмана или злоупотребления доверием, служебный подлог).

Возглавляя бухгалтерию учреждения здравоохранения, женщина в течение трёх лет перечисляла деньги подставным людям, которые впоследствии передавали ей эти средства. Финансирование направлялось якобы для покупки инвентаря для больницы, сведения о назначении платежей были заведомо ложными. Выяснилось, что инвентарь стоил не более 700 тыс. рублей и был ненадлежащего качества.

На имущество бухгалтера наложен арест. По делу собрана достаточная доказательственная база, готово к утверждению обвинительное заключение.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле в Петропавловске-Камчатском завершили расследование уголовного дела в отношении 58-летнего бывшего сотрудника Казначейства. Мужчина попался взятке в крупном размере, подделке документов и госконтрактов, мошенничестве.