Киев, , 05:41 — REGNUM Наличие у марокканца Брагима Саадуна, приговорённого к смертной казни судом в Донецкой Народной Республике (ДНР), украинского гражданства подтвердил его отец. Об этом 13 июня сообщает информационное агентство Maghreb Arabe Presse.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что источник в посольстве Марокко в Киеве подтвердил добровольное зачисление Брагима Саадуна в украинскую армию. Как пояснил источник в диппредставительстве Марокко, Саадун был взят в плен «будучи в форме украинской правительственной армии как член подразделения ВМС Украины».

В дипмиссии подтвердили наличие у Саадуна украинского гражданства, и подчеркнули, что в своих показаниях Саадун указал на этот факт.

В марокканском диппредставительстве уточнили, что Саадун, зачисленный по своей воле в армию Украины, в настоящее время «находится в заключении в образовании, которое не признано ни ООН, ни Марокко».

Напомним, гражданин Марокко Брагим Саадун и двое граждан Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин были приговорены к смертной казни судом в ДНР по обвинению в участии в боевых действиях в составе украинской армии в качестве наемников.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава ДНР Денис Пушилин заявил об отсутствии оснований для помилования приговорённых судом в ДНР к смертной казни иностранных наёмников.

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