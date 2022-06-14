Иркутск, , 05:36 — REGNUM На утро 14 июня в лесном фонде в Иркутской области действует 10 возгораний на площади 132,35 гектаров, сообщает телеграм-канал правительства региона.

Пожары в Приангарье МЧС

За минувшие сутки ликвидировано восемь лесных пожаров на площади 637,3 га: два — в Усть-Илимском районе, по одному — в Зиминском, Чунском, Тайшетском, Жигаловском, Усть-Кутском и Нижнеилимском районах. Полностью локализовано два пожара в Жигаловском районе и один в Куйтунском на общей площади 15,8 га.

В тушении лесных пожаров было задействовано 397 человек: 163 пожарных-десантника, 155 сотрудников лесопожарных формирований, 79 работников арендаторов лесных участков, а также 89 единиц наземной техники.

В авиамониторинге — три Ан-2 и 10 легкомоторных самолётов. Три вертолёта Ми-8 — в переброске десантников. Также на боевое дежурство прибыл Ми-8 МЧС России.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 13 июня в лесном фонде в Иркутской области действовало пять возгораний на площади 13,2 гектаров.

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