14 июня 2022 | Время чтения 3 мин

Георгий Балаков, , 06:29 — REGNUM Плачевное состояние на фронтах вынуждает вооруженные силы Украины (ВСУ) применять террористические методы ведения боевых действий. Уже больше недели, как украинские солдаты производят массированные обстрелы Донецка. Причем огонь ведётся по жилым кварталам и гражданским объектам.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

Особенно жестокому обстрелу столица Донецкой Народной Республики (ДНР) подверглась 13 июня. В этот день по городу было выпущено несколько сотен снарядов, жертвами которых стали десятки человек. Под удар попал даже роддом с роженицами. В связи с этим глава ДНР Денис Пушилин выступил с обращением, в котором попросил Россию о дополнительной поддержке республики для обеспечения её безопасности. В ответ популярные телеграм-каналы задумались, что может сделать Москва для того, чтобы прекратить зверства киевского режима.

«Число раненных при обстрелах ДНР со стороны украинских войск в понедельник увеличилось до 33, количество погибших увеличилось до 5 человек — представительство ДНР в СЦКК», — сообщил телеграм-канал «Повёрнутые на Z войне».

ТГ-канал отметил тот факт, что на произошедшее даже были вынуждены отреагировать в ООН, где долгие годы, как правило, закрывали глаза на все военные преступления Киева.

«ООН обеспокоена обстрелом роддома в Донецке, это нарушение международного гуманитарного права, сообщили в офисе генсека», — написал «Повёрнутые на Z войне».

По мнению ряда популярных сообществ, Россия не должна оставлять без ответа подобного рода военные преступления киевского режима.

«Киев перешел все грани, при последних обстрелах Донецка используются запрещенные методы ведения войны — Пушилин. Нам пора дать им достойный ответ. Речь идёт о центре принятия решений», — написал телеграм-канал «312 киберотряд ИФ VоZмездие «Корпус МЕТАТРОНА».

Обстрел Донецка со стороны ВСУ 13.06.2022 (с) Представительство ДНР в СЦКК Обстрел Донецка со стороны ВСУ 13.06.2022 (с) Представительство ДНР в СЦКК

По мнению телеграм-канала Сolonelcassad, прекратить зверства украинской армии возможно путем предоставления ДНР более мощных вооружений. Для того чтобы выполнить это и не снижать натиск на фронтах, Россия может расконсервировать часть своих запасов.

«Касательно рационального способа усилить ударные возможности ДНР. Можно подумать о снятии с хранения старых ОТРК «Точка-У» — 8-12 установок + 200-300 ракет, чтобы надолго хватило. Создать ракетную бригаду в армии ДНР. Разместить в районе Донецка и усилить огневое поражение целей противника не ослабляя фокус на ключевые с военной точки зрения направления», — написал автор поста.

По его мнению, смысл террористических обстрелов Донецка со стороны ВСУ заключается в том, чтобы силы России и ДНР снизили давление на пока ещё оккупированные Украиной города Артемовск, Северодонецк и Славянск. При этом контрбатарейная борьба на данном этапе не может гарантировать прекращения подобных обстрелов, поэтому они будут продолжаться, делает мрачный прогноз ТГ-канал.

«Ассиметричным ответом на такие действия при неспособности купировать эту проблему в сжатые сроки военным путем — нанесение карательных ударов по важным инфраструктурным и политическим центрам — ОГА, электростанции, административный квартал в Киеве и т.д. Чтобы обозначить цену продолжения подобной террористической практики», — высказал свое видение решение проблемы Сolonelcassad.

Обстрел Донецка со стороны ВСУ 13.06.2022 (с) Представительство ДНР в СЦКК Обстрел Донецка со стороны ВСУ 13.06.2022 (с) Представительство ДНР в СЦКК

По мнению ТГ-канала «РОГОZИН», военные преступления киевского режима демонстрируют тот факт, что нынешняя Украина представляет прямую угрозу для России и всего русского.

«Вообще то, что выросло на месте Украины, представляет собой экзистенциальную угрозу русскому народу, русской истории, русскому языку и русской цивилизации. Если не покончим с ними, как, к сожалению, не покончили с ними наши деды, придется погибать, но заканчивать еще большей ценой нашим внукам. Поэтому давайте лучше мы с этим покончим. Раз и навсегда. Ради наших внуков», — сообщил канал.

Не остался без внимания и тот факт, что обстрел Донецка украинские солдаты вели из западного вооружения.

«Важно понимать ещё вот что. Русских людей в Донецке, судя по всему, убивали из поставленного европейцами и американцами оружия. Вот эти все французские, чешские, американские гаубицы, которые были приведены на Украину для «противостояния московской агрессии», сегодня бьют по мирному городу. Это стоит зафиксировать, запомнить. И при случае вернуть», — высказался телеграм-канал «Андрей Медведев».

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