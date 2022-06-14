Якутск, 14 июня, 2022, 05:29 — ИА Регнум. В центра Якутска в котлован упала 12-летняя девочка. Прокуратура проводит проверку обстоятельств травмирования ребёнка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дорожные работы

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Котлован вырыли при строительстве дороги в центре Якутска. Опасное место не было огорожено. Скорую ребёнку вызвали прохожие, сейчас девочка находится в больнице.

Прокуратура намерена выяснить причины, по которым ребёнок получил травму, и оценить безопасность проводимых дорожных работ.

Как сообщало ИА REGNUM, на то, что территория строительства дороги в центре города не адаптирована для горожан должным образом, ранее обращал внимание журналист и политобозреватель республики Виталий Обедин. Он просил сделать мостики, чтобы людям было удобно переходить с одной стороны улицы на другую в оживлённом месте.