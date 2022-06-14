Кемерово, , 05:21 — REGNUM В Кемеровской области в День России родился 51 ребёнок. Каждому из них вручат медальоны «Рождённому на земле Кузнецкой», сообщил официальный телеграм-канал «Цивилёв. Live».

Младенец Pixabay.com

«В этом году в День России в роддомах региона появились на свет 24 девочки и 27 мальчиков, в том числе — одна двойня», — говорится в сообщении.

Семьи новорождённых получат дополнительную материальную помощь — 10 тысяч рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Кемеровской области памятные подарки теперь будут вручать новорождённым каждое 12 июня.

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