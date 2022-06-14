Вашингтон, , 05:19 — REGNUM Участие в общем собрании сотрудников компании Twitter впервые примет американский предприниматель и основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск. Об этом 13 июня сообщает новостной портал Business Insider, в распоряжении которого оказалось письмо сотрудникам от генерального директора Twitter Парага Агравала.

Илон Маск Daniel Oberhaus

Общее собрание сотрудников состоится 16 июня в онлайн-формате. Уточняется, что Маск ответит на вопросы работников компании, в том числе касающиеся массовых увольнений, а также возможности возвращения в социальную сеть экс-президента США Дональда Трампа. Все волнующие их вопросы сотрудники компании могут направить Маску за сутки до общего собрания.

Напомним, 25 апреля руководство Twitter объявило о приобретении Маском компании за $44 млрд. Но 13 мая Маск приостановил сделку, ожидая сведений, «подтверждающих оценки, согласно которым спам-аккаунты и фальшивые учетные записи составляют менее 5% пользователей» соцсети. Маск полагает, что в настоящее время в Twitter не менее 20% фейковых аккаунтов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что предприниматель Илон Маск пригрозил отказаться от покупки Twitter в случае, если не получит нужную ему информацию о количестве фальшивых аккаунтов в соцсети.

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