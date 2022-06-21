Москва, 21 июня, 2022, 07:32 — ИА Регнум. Агонию киевского режима, боевики которого исступленно ударили по мирным гражданам Донецка заметили даже в ООН, потребовав соблюдать международное гуманитарное право и обеспечить защиту гражданских людей.

Суть Времени ДНР ИА REGNUM Солдаты ДНР. Донецк

Но обстрелы жилых кварталов, больниц, роддомов, скорой помощи, других объектов не прекращаются. Гибнут ни в чём неповинные люди, что самое страшное — дети.

В ночь на 14 июня ВСУ выпустили по Донецку 80 ракет из «Града». Есть погибшие, десятки раненых и пострадавших, такого не было никогда. И никогда так отчетливо не проявлялось лицо фашизма: хаотичный обстрел столицы ДНР это именно циничный расчет на уничтожение мирного населения с как можно большим количеством жертв.

Ожесточение нарастает. Поэтому цели специальной военной операции должны быть выполнены — теперь это уже вопрос безопасности мирного населения России.

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

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