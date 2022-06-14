Якутск, 14 июня, 2022, 05:11 — ИА Регнум. Число лесных пожаров в Якутии возросло до 30 (днём ранее — 22). В шести районах республики — Алданском, Нерюнгринском, Булунском, Оленёкском, Среднеколымском и Усть-Майском — сложная ситуация, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 июня в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Лесной пожар

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По информации оперативного штаба Якутии, тушат сейчас семь природных пожаров, в зоне контроля находятся 20 возгораний. В борьбе с огнём участвуют почти 300 работников Авиалесоохраны и лесной охраны.

«На всей территории Якутии установлен особый противопожарный режим. В связи с этим усилено авиационное и наземное патрулирование лесного фонда, работает самолет-зондировщик Ан-30», — отметили в оперштабе.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июня в Нерюнгринском районе Якутии ликвидировали лесной пожар у склада ГСМ. Его площадь составляла 160 га.