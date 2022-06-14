Вашингтон, , 04:58 — REGNUM Вашингтон не стремится разорвать экономические отношения с Пекином, а также к разрыву связей других стран с КНР. Такое заявление сделал 13 июня госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе своего выступления в Госдепартаменте на совместной пресс-конференции с главой МИД Республики Корея Пак Чином.

Госсекретарь США Энтони Блинкен U.S. Department of State

Блинкен указал, что отношения, которые есть у США с другими странами мира не направлены на то, чтобы «быть игрой с нулевой суммой», когда речь касается Китая.

«Мы не намерены расщеплять экономические и инвестиционные отношения между другими странами и Китаем, а также наши [отношения с ним], мы видим огромную ценность в этих отношениях», — отметил Блинкен.

При этом госсекретарь США пояснил, что для многих стран неприемлемо отсутствие взаимности в экономических и торговых отношениях. Блинкен подчеркнул, что подход США не означает «сдерживания Китая» с точки зрения его экономического развития, речь на поддержании основанного на правилах международного порядка.

«Когда кто-то бросает вызов этому порядку, мы будем его защищать <…>. Но целью не является игра с нулевой суммой. Это нацелено на гонку за первенство, в которой готовы участвовать все, включая, мы надеемся, Китай», — добавил госсекретарь США.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по словам главы минобороны Китая Вэя Фэнхэ, двусторонние отношений между США и Китаем находятся в критической точке и их улучшение зависит от Вашингтона.

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