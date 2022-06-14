14 июня 2022 | Время чтения 7 мин

Анастасия Степанова, , 06:17 — REGNUM Одним из громких уголовных дел июня 2022 года стало дело Олега Митволя, который ранее занимал посты префекта Северного округа Москвы, заместителя главы Росприроднадзора. Поговаривают, что одним Митволем дело о хищении почти 980 млн рублей, выделенных на строительство метро в Красноярске, не ограничится. ИА REGNUM попробовало разобраться в активах бывшего высокопоставленного чиновника, его семьи и вышло на интересные связи.

Олег Митволь (сс) Evgeniy Isaev

Уголовное дело

По имеющимся данным, Митволя задержали 8 июня 2022 года в аэропорту, когда он направлялся на отдых за пределы страны, а уже 10 июня суд в Красноярске отправил экс-чиновника в камеру до конца июля, избрав в качестве меры пресечения арест.

Известно, что он стал фигурантом уголовного дела о хищении почти 980 млн рублей, которые выделены на строительство красноярского метро. Исполнителем госконтракта выступало АО «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» («Красноярский ТИСИЗ»), в котором Митволь с 2018 года занимал пост председателя совета директоров.

Следствие считает, что исполнитель получил выплаты за невыполненные инженерные изыскания и устаревшую проектную документацию.

Работы по строительству метро в Красноярске начались ещё в 90-х годах, но из-за проблем с финансированием их неоднократно приостанавливали. Стройку законсервировали в 2013 году, но спустя несколько лет работы в этом направлении возобновили. Предполагалось, что первая линия подземки на 9,76 км протяжённости будет построена в 2026 году. Работы финансируются краевой госпрограммой «Развития транспортной системы». На строительство краевые власти планировали взять инфраструктурный бюджетный кредит — более 89 млрд рублей.

Схема Красноярского метрополитена АО «КрасноярскТИСИЗ»

Госконтракт на метро в Красноярске

Обратимся к карточке контракта, связанного с красноярским метро.

В сентябре 2019 года государственное казённое учреждение «Краевое транспортное управление» из Красноярского края подписало контракт на 954 млн рублей на выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации строительства первой линии метрополитена в г. Красноярске. Исполнителем выступило АО «КрасноярскТИСИЗ». Источником финансирования были федеральный (950 млн рублей) и краевой бюджет, основанием для проектирования выступал межбюджетный трансферт из федерального бюджета бюджету Красноярского края в рамках реализации федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология». Уже в декабре 2019 года «в связи с увеличением объемов работ» стоимость контракта выросла до 975 219 283 рублей 22 копеек.

Изначально завершить работы должны были до конца декабря 2019 года, но срок корректировался. Например, в августе 2021 года было подписано очередное дополнительное соглашение, и на декабрь 2021 года контракт всё еще был действующим.

Как следует из карточки тендера, стоимость исполненных поставщиком обязательств составила 230 808 321,04 рубля, а фактически оплачено ему было 954 млн рублей. Неоднократно исполнителю начисляли пени за «ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом».

Отметим, в карточке контракта фигурирует отрицательное заключение госэкспертизы от марта 2020 года на результаты инженерных изысканий. В документе, в частности, отмечалось, что по графе инженерно-геологические изыскания «представлены необоснованные объемы работ». Помимо этого, имелись и иные недочёты.

В мае 2020 года также было дано отрицательное заключение на проектную документацию и результаты инженерных изысканий. Общие выводы экспертов сводились к тому, что проектная документация «не соответствует результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки», «не соответствует заданию на проектирование», «не соответствует требованиям технических регламентов». При этом в части обеспечения пожарной безопасности и вовсе была пометка — «невозможность эвакуации людей в безопасную зону до нанесения вреда их жизни и здоровью».

В мае 2021 года снова выданы два отрицательных заключения документации по уже повторной государственной экспертизе. В июне и августе 2021 года документация всё-таки получила положительное заключение.

Если вспомнить претензии следствия к Митволю, то они находят своё отражение и в документации. Работы были выполнены, можно сказать, со скрипом. Но при этом их оплатили бюджетными средствами.

Из открытых источников известно, что Митволь заключил со следствием досудебное соглашение, то есть список причастных к преступлению может быть пополнен.

Примечательно: ещё 14 лет назад в интервью «АиФ» Митволь заявлял, что ему неоднократно «пытались дать на лапу» и заткнуть «физиономию червонцем», но не вышло.

Активы Митволя и его супруги

Одним постом в «КрасноярскТИСИЗ» активы Митволя и его семьи не ограничиваются. У бывшего чиновника довольно обширный бизнес-портфель, весомая доля которого — в «мусорном секторе».

Митволь является единственным владельцем ООО «Компания «Полигон», которое занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления, но при этом имеет доли в двух компаниях из сферы сбора отходов, в том числе опасных, — 66,65% в ООО «НПК Меркурий» (Чувашия, имеет более порядка 30 госконтрактов, совладельцы — Анатолий Булычев и Александр Шефер), а также 70% в ООО «ДВЦО» из Владивостока (совладельцы — Александр Ботвинко и ООО «Экопромпродукт» Михаила Гнеденкова и Юрия Лазарева). Также в активе «Полигона» была челябинская компания «Экобезопасность», но в 2020 году она была ликвидирована.

Олег Митволь (сс) Антон Носик

Помимо этого, Олег Митволь — владелец 50% доли в подмосковном ООО «Методический центр по отходам» (совладелец — Павел Киреев). Данное ООО, в свою очередь, владеет 50% доли в московской компанией «РХЗ Эко» (совладелец — глава холдинга «Иннотехинвест» Павел Прошкин) и 25% в ООО «Управляющая компания «Дальневосточная строительная компания» из Биробиджана. Основным владельцем последней является небезызвестный «КрасноярскТИСИЗ». Создана стройкомпания в ЕАО в феврале 2022 года и пока госконтрактов не имеет.

Также в бизнес-портфель Митволя входит строительное ООО «Группа компаний «Трэнд» (совладелец — Оксана Березкина). Компания «Трэнд» была исполнителем порядка 140 госконтрактов на общую сумму около 1 млрд рублей. Среди заказчиков — администрация Тольятти, ведомства Москвы, организации, подведомственные Минобороны РФ, и другие юрлица. Среди частых заказчиков — Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Москвы.

Бывший чиновник является ещё и владельцем доли в ООО «ПК «Меркурий» из Ачинска (Красноярский край). Фирма работает в сфере разработки гравийных и песчаных карьеров, добычи глины и каолина. Среди его бизнес-партнёров — Валерий Маркграф и Игорь Терещенко.

Помимо этого, Олег Митволь является главой МОД «Зеленая альтернатива», участником ООО «Альфа» Московский центр оценки квалификаций в сфере охраны окружающей среды». Совладельцем последнего выступает ООО «Альфа Управляющая компания» (владельцы — директор «Всероссийского центра переподготовки офицеров, увольняемых в запас» Константин Киреев и Ирина Гусева).

Супруга экс-чиновника — Людмила Митволь также занимается бизнесом. Ей принадлежит торгово-ювелирное ООО «Минком». Но интереснее другой ее актив — ныне ликвидированное ООО «Свитстафф». Совладельцем доли в нём была Татьяна Навка, чьи данные совпадают с данными супруги пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Дмитрий Песков Антонова Дарья © ИА REGNUM

По вменяемой статье Митволю грозит до десяти лет лишения свободы, но с учётом сотрудничества со следствием санкция может быть мягче.

На сегодня «Красноярск ТИСИЗ» судится с госзаказчиком контракта на метро — КГКУ «Краевое транспортное управление», с которого требует более 152,9 млн рублей стоимости дополнительных работ в рамках государственного контракта № 22 от 09.09.2019 года. Под этим номером как раз и фигурирует контракт на красноярское метро, ставший основой уголовного дела Митволя.