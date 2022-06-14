Екатеринбург, 14 июня, 2022, 06:02 — ИА Регнум. В Ново-Тихвинском женском монастыре Екатеринбурга освятили памятник четырём подданным Николая II. Торжественное освящение монумента 13 июня совершил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, сообщили журналистам в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

пресс-служба Екатеринбургской епархии Монумент подданным Николая II в Екатеринбурге.

Монумент изображает князя Василия Долгорукова, генерал-лейтенанта Илью Татищева, матроса Климентия Нагорного и боцмана Ивана Седнева. Все они разделили заключение с царской семьёй и были расстреляны в 1918 году. Служительницы монастыря собирают информацию о жизни погибших подданных Николая II. Места захоронения царских военнослужащих пока не найдены.

Монумент представляет собой четырёхметровую стелу из белого камня с барельефными изображениями верноподданных. Эскиз памятника изготовили в мастерской Санкт-Петербурга.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, представители следственного комитета России исключили возможность спасения кого-то из членов царской семьи. Все 11 человек (Николай Романов, его супруга, их дети и приближенные) были расстреляны в ночь на 17 июля 1918 года в доме Ипатьева в Екатеринбурге.