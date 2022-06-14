Вашингтон, , 04:28 — REGNUM Опасения, что без должного надзора со стороны США и НАТО финансовая и военная помощь, оказанная Украине, будет расхищена, возникли у бывших и действующих американских чиновников высокого ранга. Об этом 13 июня сообщает газета The Wall Street Journal.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

В частности, генеральный инспектор правительства США по вопросам реконструкции в Афганистане Джона Сопко уверен, что краж избежать не удастся. По мнению чиновника, будет наблюдаться кумовство и расточительство, будут приняты «глупые решения». Сопко настаивает на необходимости установить контроль, иначе, по его словам, «через пару лет мы будем читать новости о растратах, кражах и злоупотреблении (выделенной помощью — ред.)».

Бывший чиновник Пентагона Марк Кэнсиан напомнил, что задолго до начала российской спецоперации на Украине Киев уже критиковали за коррупцию, и эта коррупция никуда не исчезла с тех пор. Кэнсиан выразил опасения, что если «украинские олигархи начнут плавать на яхтах, профинансированных американскими налогоплательщиками», это будет чувствительным ударом для Конгресса США, поддержавшего выделение помощи Украине.

При этом утверждается, что до настоящего времени на Украине не было выявлено ни одного случая злоупотребления западной помощью. Но американские эксперты уверены, что с учётом объёмов предоставленной Киеву помощи и при отсутствии надзора со стороны НАТО и США «возникновение проблем является, вероятно, лишь вопросом времени».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Еврокомиссия назвала условия для вступления Украины в Евросоюз. Отмечается, что условия связаны с «верховенством закона и борьбой с коррупцией».

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