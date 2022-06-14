Тюмень, 14 июня, 2022, 04:21 — ИА Регнум. В Тюменской области в мае–июне наблюдается повышенный спрос на строителей. На сегодня требуются бетонщики, каменщики, сварщики, маляры и штукатуры — более 4,4 тыс. вакансий. Об этом сообщает пресс-служба регионального департамента труда и занятости населения.

Дарья Антонова ИА REGNUM Строитель

Вслед за строителями наблюдается острый дефицит рабочих по благоустройству населённых пунктов — более 2,3 тыс. вакансий. Не хватает рабочих рук в сельском хозяйстве, на обрабатывающих производствах и в торговле. Востребованы такие профессии, как продавец, швея, менеджер, кассир, слесарь по ремонту автомобилей, тракторист, животновод, станочник, пекарь.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, одновременно снижается число зарегистрированных в качестве безработных тюменцев: к началу мая был 4431 соискатель, в июне — 4367. Одновременно увеличилось число размещённых работодателями вакансий до 32 тысяч.