Вашингтон, , 04:04 — REGNUM Специальный комитет палаты представителей Конгресса США, расследующий январский штурм Капитолия, обвинил экс-президент США Дональд Трамп в попытке не допустить выдвижения его кандидатуры на президентских выборах в 2024 году. Об этом сказано в распространённом 13 июня заявлении политика.

Дональд Трамп Александр Горбаруков © ИА REGNUM

На 12 страницах своего заявления бывший президент США поясняет, что деятельность спецкомитета Конгресса США направлена на то, чтобы помешать ему баллотироваться на следующих выборах главы государства. Трамп указывает, что именно он — тот человек, который лидирует на всех опросах общественного мнения, как от республиканцев, так и от демократов.

Трамп поясняет, что причиной его лидерства в опросах является неспособность демократов, включая президента США Джозефа Байдена, остановить рекордную инфляцию, рост цен на топливо и побороть зависимость от поставок энергоносителей противниками США.

«Система образования пребывает в кризисе, иммигранты штурмуют нашу границу, проблемы с цепочками поставок искалечили нашу повседневную жизнь, родители не могут раздобыть детское питание, (антиковидные) меры нанесли ущерб бизнесу, а наш образ жизни оказался раздавлен под тяжестью государственного регулирования», — заявил экс-глава Белого дома.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что экс-президент США Трамп может объявить о своём участии в президентской гонке уже в июле текущего года.

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