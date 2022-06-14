Пекин, , 03:56 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин направил поздравительное письмо «Та Кунг Пао», одной из старейших газет на китайском языке, базирующейся в Гонконге, по случаю 120-летия ее основания, сообщает 12 июня агентство Синьхуа.

Си Цзиньпин Иван Шилов © ИА REGNUM

В письме Си Цзиньпин, который также является генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Китая и председателем Центрального военного совета, призвал газету продолжать свои патриотические традиции, стремиться к инновационному развитию и написать еще больше великолепных глав о неуклонном и последовательном внедрении принципа «одной страны, двух систем».

Газета «Та Кунг Пао» была основана в Тяньцзине в 1902 году после гражданской войны в Китае. Она рассматривается как старейшая пропекинская газета.