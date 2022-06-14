Пекин, , 03:51 — REGNUM Китай выделил 360 млн юаней ($53,74 млн) авансом из своих центральных фондов помощи при стихийных бедствиях для оказания помощи местным органам власти в борьбе с наводнениями и ликвидации последствий стихийных бедствий, сообщает агентство Синьхуа.

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Как сообщило Министерство по чрезвычайным ситуациям КНР 11 июня, около 340 млн юаней было выделено 12 южным провинциальным регионам, включая Хунань, Гуанси и Гуйчжоу, для оказания им помощи в поиске, спасении и переселении пострадавших людей, оказании неотложной помощи, вторичном обнаружении стихийных бедствий и ремонте поврежденных домов, сообщило министерство.

Оставшиеся 20 млн юаней были выделены провинции Ляонин на северо-востоке Китая для решения проблемы нехватки воды.