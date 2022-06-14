Пекин, 14 июня, 2022, 03:51 — ИА Регнум. Китай выделил 360 млн юаней ($53,74 млн) авансом из своих центральных фондов помощи при стихийных бедствиях для оказания помощи местным органам власти в борьбе с наводнениями и ликвидации последствий стихийных бедствий, сообщает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Как сообщило Министерство по чрезвычайным ситуациям КНР 11 июня, около 340 млн юаней было выделено 12 южным провинциальным регионам, включая Хунань, Гуанси и Гуйчжоу, для оказания им помощи в поиске, спасении и переселении пострадавших людей, оказании неотложной помощи, вторичном обнаружении стихийных бедствий и ремонте поврежденных домов, сообщило министерство.

Оставшиеся 20 млн юаней были выделены провинции Ляонин на северо-востоке Китая для решения проблемы нехватки воды.