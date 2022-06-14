Пекин, , 03:49 — REGNUM Более 6200 мероприятий, пропагандирующих и демонстрирующих нематериальное культурное наследие Китая, были организованы по всему Китаю рамках празднования Дня культурного и природного наследия, который пришелся на 11 июня, сообщает агентство Синьхуа.

Китай Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Благодаря интеграции онлайн и оффлайн, мероприятия этого года объединят выставку и маркетинг, представят достижения Китая в сохранении и продвижении нематериального культурного наследия и приблизят их к повседневной жизни людей, особенно молодежи, сказал министр культуры и туризма Ху Хэпин, на церемонии открытия мероприятий 10 июня.

Также прошли два знаковых мероприятия — выставка визуального искусства и фестиваль шоппинга. Более 2300 эпизодов документальных фильмов и видеороликов о нематериальном культурном наследии были показаны онлайн, а более 7500 магазинов, в том числе 1480 из 334 округов, избавившихся от бедности, приняли участие в фестивале покупок.