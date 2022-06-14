Пекин, 14 июня, 2022, 03:46 — ИА Регнум. По данным Национального управления лесного хозяйства и пастбищ КНР, Китай обладает самым большим в мире количеством объектов всемирного природного наследия, сообщает 11 июня агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

По словам администрации, в настоящее время в стране находятся 14 объектов всемирного природного наследия и четыре объекта наследия, отмеченных как культурными, так и природными особенностями, которые лидируют в мире по количеству. Эти объекты наследия эффективно защищают репрезентативные геологические реликвии Китая, великолепные горы, леса и озера, а также редкие и исчезающие виды животных и растений.

Эти районы внесли свой вклад в защиту культурных реликвий, нематериального культурного наследия и исторических городов, поселков и деревень, принося местным жителям среднегодовой доход от туризма в размере более 14 млрд юаней (около $2,1 млрд). В субботу отмечается День культурного и природного наследия Китая, который ежегодно приходится на вторую субботу июня.