Тюмень, , 03:41 — REGNUM В Тюменской области уровень регистрируемой безработицы на 1 июня составил 0,6%. На одного соискателя в центрах занятости региона приходится свыше четырёх вакансий, сообщает региональный департамент труда и занятости населения.

Служба занятости Александр Торопов

Снижается число зарегистрированных в качестве безработных тюменцев: к началу мая был 4431 соискатель, в июне — 4367. Одновременно увеличилось число размещённых работодателями вакансий до 32 тысяч.

На 30% увеличилось число обращений в службу занятости в поисках работы. что связано с порой школьных каникул, и желанием несовершеннолетних подработать в каникулы, отметил директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Александр Сидоров.