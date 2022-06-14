Тюмень, 14 июня, 2022, 03:41 — ИА Регнум. В Тюменской области уровень регистрируемой безработицы на 1 июня составил 0,6%. На одного соискателя в центрах занятости региона приходится свыше четырёх вакансий, сообщает региональный департамент труда и занятости населения.

Александр Торопов Служба занятости

Снижается число зарегистрированных в качестве безработных тюменцев: к началу мая был 4431 соискатель, в июне — 4367. Одновременно увеличилось число размещённых работодателями вакансий до 32 тысяч.

На 30% увеличилось число обращений в службу занятости в поисках работы, что связано с порой школьных каникул и желанием несовершеннолетних подработать в каникулы, отметил директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Александр Сидоров.