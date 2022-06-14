Вашингтон, 14 июня, 2022, 03:29 — ИА Регнум. Односторонние американские санкционные меры против властей Белоруссии продлил на один год президент США Джозеф Байден. Об этом 13 июня сообщается в документах, распространённых пресс-службой Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

В тексте уведомления, подписанного американским лидером, сказано, что режим национального чрезвычайного положения по отношению к Белоруссии продлевается на год. Основанием для такого решения стали, как указано в документе, «действия и политика определенных представителей белорусского правительства и других лиц». Также отмечается, что «вредоносная деятельность и давние злоупотребления белорусского режима» представляют угрозу для национальной безопасности, внешней политики и интересов Соединённых Штатов.

Уточняется, что «вредоносной деятельностью» власти США считают «подавление демократии и осуществления прав человека и основных свобод в Белоруссии, ликвидация политической оппозиции и организаций гражданского общества, а также создание угрозы международным гражданским авиаперевозкам».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Байден продлил на год режим односторонних американских санкций в отношении Северной Кореи.