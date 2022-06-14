Москва, , 02:57 — REGNUM Арбитраж Москвы удовлетворил исковое заявление лопнувшего почти 12 лет назад ООО «Коммерческий банк «Сахадаймондбанк» и ввёл первый этап в процедуре банкротства в отношении бывшего председателя правления, экс-депутата Якутии Татьяны Пахомовой. Решение ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Банкротство Sam Yurface

Пока в карточке дела есть лишь отметка судьи Никифорова — «определение о признании обоснованным заявления о признании гражданина банкротом и введении реструктуризации долгов», но сам вердикт не доступен для ознакомления. Прочие детали также ещё не известны. Сообщалось лишь, что финансового управляющего для Пахомовой могут выбрать из числа участников ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Меркурий».

Напомним, одновременно схожий иск от банка получила и Ирина Гайовишина, которую называли в числе лиц, контролировавших банк. И Пахомова, и Гайовишина фигурировали в заявлении банка о привлечении к субсидиарной ответственности. Претензии в отношении Гайовишиной судом пока не рассмотрены, но иск принят к производству.

Банк остался без лицензии в сентябре 2010 года.