Донецк, , 02:54 — REGNUM Ещё один мирный житель погиб в результате мощных обстрелов столицы Донецкой Народной Республики (ДНР) города Донецка украинскими боевиками. Об этом 14 июня сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в своём телеграм-канале.

Донбасс Иван Шилов, ИА REGNUM

Согласно дополнительной информации, поступившей в СЦКК по оперативной линии, погиб ещё один мирный житель Донецка, мужчина 1990 года рождения, проживавший в Киевском районе города на улице Экономической.

Таким образом, общее число погибших в результате массированного обстрела города Донецка украинскими карателями достигло пяти человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возрастании числа пострадавших до 33 человек в результате обстрелов города Донецка со стороны украинских войск. Также сообщалось, что информация об обстреле роддома в Донецке вызвала в ООН «чрезвычайную обеспокоенность». В организации напомнили, что любые атаки на объекты гражданской инфраструктуры являются нарушением международного права.

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