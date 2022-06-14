Саранск, , 02:36 — REGNUM Административное здание для нужд отделения Пенсионного фонда по Мордовии построят по максимальной цене. Сэкономить в рамках соответствующего тендера не удалось, так как на него поступила всего одна заявка, в которой за услуги запросили начальную стоимость, — 122 614 984,85 рубля, передаёт ИА REGNUM.

Пенсионный фонд России Дарья Антонова © ИА REGNUM

Контракт на сегодня заключен с АО «Транс-Север», которое было учреждено в 1999 году и прописано в Саранске. По открытым данным, акционерное общество ранее выступало исполнителем не менее 40 госконтрактов на общую сумму свыше 1,2 млрд рублей.

При этом на сегодня к контракту с ПФР уже подписано дополнительное соглашение. По данным из карточки тендера, корректировки не относятся к существенным условиям контракта.

Напомним, в задачи исполнителя входит возведение здания на участке общей площадью 3,9 тыс. кв. метров, который расположен на улице Пролетарская, 89 в Саранске. Финансировать услугу будут средствами бюджета ПФР. Завершить работы должны в первой половине августа 2023 года. Здание планируется в три этажа общей площадью 1,8 тыс. кв. метров.